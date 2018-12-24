РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. В музее хлопкопрядильной фабрики Балашихи, который торжественно откроют в понедельник, жители округа увидят исторические свидетельства и артефакты со времен старого производства, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Балашихинская хлопкопрядильная фабрика была основана в 1830 году князем Иваном Трубецким. Вокруг нее был построен поселок с казармами для рабочих, с которого началась история города. Сегодня фабрика является объектом культурного наследия.
В понедельник на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики торжественно откроют музей мануфактуры. Там жители города смогут увидеть коллекцию исторических свидетельств и артефактов из прошлого предприятия, вокруг которого и образовалась Балашиха.
На территории мануфактуры запланировано проведение около 30 новогодних мероприятий – творческих мастер-классов, мини-концертов, игр и экскурсий.
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