РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 дек. В микрорайоне Опытное поле подмосковных Котельников в понедельник откроется рождественская ярмарка, она будет работать до 8 января, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Ярмарка в рамках празднования Нового года и Рождества Христова пройдет с 24 декабря по 8 января в микрорайоне Опытное поле городского округа Котельники», – отмечается в сообщении.

В день открытия состоятся народные гулянья с участием фольклорного ансамбля «Русская песня» под руководством Сергея Морозова. Дети смогут поиграть со сказочными персонажами, поводить хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой вокруг установленной елки. Также будет работать почта Деда Мороза.

Всех присутствующих ожидают праздничные угощения. На ярмарке будет организована торговля новогодними сладостями, берестой, игрушками, сувенирами, елочными украшениями. Товары представят различные регионы страны.