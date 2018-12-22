РИАМО - 22 дек. Основные работы по реставрации фонтана «Годы войны» на Поклонной горе и светомузыкального фонтана в парке Горького завершились, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Мэром города Сергеем Семеновичем Собяниным было определено, что фонтаны, которые на особом счету в Москве – на Поклонной горе, в парке Горького и на ВДНХ, должны быть отремонтированы. И эта работа продолжается», – рассказал Бирюков.

Он напомнил, что в 2017 году впервые за 50 лет была проведена реставрация фонтанов на ВДНХ, в том числе «Каменного цветка» и центральной фонтанной группы.

Бирюков пояснил, что ремонт установок ведется зимой, чтобы к концу апреля, когда в Москве традиционно открывается сезон фонтанов, все работы были завершены полностью.

«Поэтому в зимний период «Гормостом» проводятся крупномасштабные работы по ремонту фонтанов «Дружба народов» и «Золотой колос» на ВДНХ. Проводилась работа на музыкальном фонтане в парке Горького. Завершены работы на целой группе фонтанов на Поклонной горе», – пояснил Бирюков.

Он уточнил, что проводились работы по ремонту инженерных сетей и замене фонтанных чаш.

Бирюков также добавил, что сегодня в Москве насчитывается около 600 больших и малых фонтанов.