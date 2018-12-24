РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В центральной библиотеке имени Сергея Есенина в подмосковных Люберцах в понедельник состоится открытие выставки «Исцеляющее искусство» художницы Анастасии Коньковой.

В понедельник в 17:00 в центральной библиотеке имени Сергея Есенина состоится открытие и презентация выставки «Исцеляющее искусство» от художника и арт-коуча из «РосМолСпорт Московской области» и общественного движения «Русский характер» Анастасии Коньковой. Ее работы активно выставлялись в Европе, имеются во многих частных коллекциях мира.

Выставка – одна из серий запланированных выставок под названием «Исцеляющее искусство». Они пройдут в музеях, домах культуры и галереях Москвы и Московской области.

Мероприятие организовано «РосМолСпорт Московской области» и центральной библиотекой имени Сергея Есенина при поддержке главы музейно-выставочного комплекса округа Ильдара Невмятуллина.