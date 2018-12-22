РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 22 дек. В подмосковном Дзержинском в субботу торжественно открыли каток на стадионе «Орбита», его площадь составляет свыше 7 тысяч квадратных метров, сообщил начальник отдела физической культуры и спорта администрации муниципалитета Дмитрий Воякин.

«Сегодня (22 декабря - ред.) мы традиционно открываем каток на стадионе «Орбита». Приглашаю всех жителей посетить каток», – сказал Воякин.

Каток работает ежедневно с 9:00 до 22:00. Вход бесплатный. На территории имеется прокат коньков стоимостью 200 рублей и заточка –150 рублей. Также имеется кафе, где можно подкрепиться чаем и выпечкой. Каток оборудован теплыми раздевалками.

«Площадь катка составляет 7072 квадратных метра. Его длина – 104 метра, ширина – 68 метров», – заключил Воякин.