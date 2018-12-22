РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. В Центральном парке подмосковных Люберец в субботу открылась горка для катания на тюбингах, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Центральном парк культуры и отдыха Люберец открылась деревянно-ледяная горка для катания на тюбингах. Ее ширина – 4 метра, высота составляет 6 метров, длина ската – 40 метров», – сказал собеседник.

Горка будет работать с 11:00 до 22:00 в выходные, в будни – с 11:00 до 20:00. Прокат тюбинга стоит 200 рублей за полчаса. Со своим тюбингом вход стоит 200 рублей без ограничения времени.