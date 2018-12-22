РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В поселке Сертякино подмосковного Подольска построили линию уличного освещения вдоль дороги, соединяющей его с микрорайоном Климовск, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера, 21 декабря, радостная новость пришла в поселок Сертякино: в рамках реализации программы «Светлый город» здесь появилось уличное освещение вдоль дороги, соединяющей поселок с микрорайоном Климовск, среди лесного массива», – говорится в сообщении.

Работы по строительству линии освещения велись подрядной организацией «Центр света». Жители поселка ждали появления освещения на этой дороге несколько лет.