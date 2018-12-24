РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 дек. В администрации подмосковного Красногорска в понедельник проведут очередную встречу с жителями по вопросам здравоохранения, на вопросы граждан ответят главврачи медучреждений, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двадцать четвертого декабря в 17:00 в конференц-зале администрации городского округа Красногорск по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом №4 состоится встреча с жителями по вопросам здравоохранения в округе», – говорится в сообщении.

На вопросы жителей ответят главные врачи учреждений здравоохранения городского округа Красногорск, начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №8 Минздрава Подмосковья Вадим Бицуев и заместитель главы администрации по социальной сфере Игорь Тельбухов.

Практику подобных встреч ввела глава городского округа Эльмира Хаймурзина. По ее распоряжению их проводят ежемесячно.