РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В сквере Дома культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска в воскресенье торжественно зажгут огни на новогодней елке, сообщается на сайте ДК.

«В микрорайоне Львовский Подольска в сквере перед Домом культуры «Металлург» 23 декабря состоится торжественное зажжение огней на главной новогодней елке микрорайона. Все гости праздника вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой под веселую музыку дружно прокричат главные слова «Раз, два, три, елочка, гори!» и зарядятся праздничным настроением», - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 19:00. Принять участие смогут все желающие бесплатно.