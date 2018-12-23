РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Зимний хоровод дружбы народов пройдет в воскресенье в Подольске на территории историко-мемориального музея-заповедника «Подолье».

На территории историко-мемориального музея-заповедника «Подолье» в воскресенье в 11:00 пройдет интерактивное мероприятие «Зимний хоровод дружбы народов», посвященное празднованию Святок на Руси у славян. В мероприятии примут участие представители разных национальностей. Фольклорно-этнографический ансамбль «Истоки» покажет, как готовились к Святкам славянские народы. Представители Молдавской некоммерческой организации Подольска расскажут, о чем кричат молдаване в канун Нового года и почему наряжают козу.

Мероприятие проведет комиссия по миграционной политике, межнациональным и межрелигиозным отношениям, а также комиссия по образованию, молодежной политике, культуре, спорту и туризму общественной палаты горокруга Подольск при поддержке местной администрации.

В программе уличные выступления национальных творческих коллективов, проведение мастер-класса по национальным танцам, дегустация национальных блюд, интерактивная программа музея-заповедника «Подолье» для детей и взрослых с рассказами о зимних традициях народов мира и бесплатные посещения экспозиции Дома Морозовых.

Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» находится в Подольске на проспекте Ленина, 47.