РИАМО - 22 дек. Работы по ремонту и реставрации Большого Москворецкого моста в российской столице завершатся за год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Все работы будут завершены к декабрю следующего года. При нормативе полтора года мы завершим его раньше. Работы ведутся по сжатому графику, круглосуточно», – сказал Бирюков.

Он уточнил, что в настоящее время ведется замена мостовых пролетов.

«Три нитки есть, четыре еще впереди. Работы ведутся двумя этапами. На первом четыре полосы закрыты, по другим четырем идет движение и в одном, и в другом направлении. Вторая часть работ начнется в мае», – пояснил заместитель мэра.

По его словам, балки для моста производит Воронежский машиностроительный завод. Половина металлоконструкций заводом изготовлена, а 25% уже смонтировано.

Он отметил, что судоходное движение по Москве-реке на время ремонта моста не останавливается.

«Только берем для себя «окно» примерно с середины января и до середины апреля, чтобы среднюю часть моста, судоходную, отремонтировать», – отметил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков добавил, что в работах используется новейшая техника, включая роботизированную.