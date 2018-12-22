РИАМО - 22 дек. С начала декабря в столице выпало порядка 45 сантиметров снега, для расчистки города от снега задействовано 8 тысяч единиц снегоуборочной техники, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Это почти месячная норма осадков. И до конца уходящего года ожидается еще примерно сантиметров 15. Этот снег выпадет в основном в ближайшие два-три дня», – рассказал Бирюков.

По его словам, только за последние сутки прирост снега в Москве местами составил до семи сантиметров, в городе работает специализированная коммунальная техника.

«Привлечено около 8 тысяч единиц различной снегоуборочной техники. Можно и больше привлекать, но в этом пока нет необходимости», – заявил Бирюков.

По его информации, все объекты дорожного хозяйства в столице обрабатываются противогололедными материалами в соответствии с действующими нормативами и технологиями, снег вывозится на снегосплавные пункты.

«Вторая задача – это уборка подходов к остановочным павильонам, станциям Московского центрального кольца и метрополитена», – отметил заммэра.

Кроме того, в городе проводится очистка от снега порядка 17,5 тысяч двускатных кровель.