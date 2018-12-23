РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Жители подмосковного Подольска в воскресенье смогут посмотреть бесплатный новогодний спектакль «Морозко» в Сельском доме культуры поселка радиоцентра «Романцево», сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» поселка радиоцентра «Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«Сельский дом культуры «Романцево» поселка радиоцентра «Романцево» приглашает всех жителей городского округа Подольск на показ новогоднего спектакля «Морозко» по мотивам одноименного произведения. Проходить он будет 23 декабря в 16:00. Посмотреть спектакль смогут все желающие бесплатно», - говорится в сообщении.

Проходить мероприятие будет по адресу: поселок радиоцентра «Романцево», дом №10.