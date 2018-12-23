РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 дек. В подмосковном Королеве в воскресенье проведут акцию помощи бездомным животным «Подари тепло», сообщается в Instagram-аккаунте благотворительного фонда «Зоодом».
Благотворительная акция пройдет с 12:00 до 16:00 по адресу: проспект Космонавтов, дом №40А.
«Приглашаем всех на нашу новогоднюю акцию «Подари тепло». Завести питомца на Новый год – лучшее, что может случиться. Если вы готовы взять питомца домой, не забудьте паспорт, если нет, приходите гладить и обнимать. Акция пройдет 23 декабря», – говорится в сообщении.
На акции по традиции будет работать новогодняя благотворительная ярмарка, на которой можно приобрести подарки ручной работы. Также участники акции могут сделать подарок животным, купив им ногтеточки, лежаки, лакомства, игрушки или корм.
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