РИАМО - 22 дек. В городском округе Красногорск проходят соревнования среди лыжников, всего участвуют 335 спортсменов, из них 140 женщин, 195 мужчин, которые приехали из 41 субъекта РФ, а также из Белоруссии, Казахстана, Мексики, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В этом году в соревнованиях принимают участие члены национальной сборной, олимпийские чемпионы и призеры олимпийских игр: Никита Крюков, Александр Панжинский, Николай Морилов, Евгений Дементьев, Алексей Петухов, Наталья Матвеева, Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Наталья Непряева», – говорится в сообщении.

Всего в гонке за первое место поборются 335 спортсменов из 41 субъекта РФ, Белоруссии, Казахстана, Мексики.

«Женщины попробуют свои силы на дистанции 10 километров, мужчины пробегут 15 километров свободным стилем. Также в сетке соревнований пройдут спринт и гонки на 15 и 30 километров», – говорится в сообщении.

Кроме того, участников старта поддержали звезды российского и советского спорта: президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, трехкратный призер зимних Олимпийских игр Александр Завьялов.

«Красногорскую лыжню» также еще называют Кубком Восточной Европы по лыжным гонкам. Она проводится с 1969 года и собирает элиту лыжного спорта.