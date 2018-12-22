РИАМО - 22 дек. В столичном музее Победы на Поклонной горе приняли присягу более 100 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка и 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«В этом году в Преображенском полку будут служить солдаты из Москвы, Московской, Тамбовской, Ленинградской, Вологодской, Костромской, Брянской, Новгородской, Нижегородской областей, Республики Карелия и ряда других регионов», – говорится в сообщении.

Церемония прошла в Зале Славы музея, где на мраморных пилонах высечены имена почти 12 тысяч героев Советского Союза и Российской Федерации. В этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет. В мероприятии приняли участие представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, Русской православной церкви, родные новобранцев.

Командир полка, полковник Дмитрий Стреха отметил, что служить Отечеству во все времена было священной обязанностью.

«В 1945 году ваши деды и прадеды отстояли свободу нашей Родины, помните об этом, будьте достойны их памяти. Берегите честь и традиции 154-го отдельного комендантского полка с историческим именем – Преображенский», – напутствовал солдат ветеран Великой Отечественной войны Александр Никитенко.

Попасть в Преображенский полк считается огромной удачей. Однако требования к кандидатам довольно жесткие – высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом или иметь вредные привычки.