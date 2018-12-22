РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 дек. Письма и открытки от школьников Королева доставят пациентам стационара городской больницы в рамках акции «Письма добра», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Первый благотворительный слет Дедов Морозов прошел в Королеве в субботу. Участников акции приветствовал руководитель городской администрации Юрий Копцик.

«В этом году (2018 году – ред.) мы проводим первую благотворительную акцию «Письма добра», в ходе которой Деды Морозы соберут письма, открытки и подарки для пациентов городской больницы, которые вынужденно встречают Новый год в стационаре. Слет собрал много участников, я благодарю всех вас и поздравляю с Новым годом», – сказал Копцик.

Слет Дедов Морозов несколько лет проводился в гимназии №5. Эту добрую традицию было решено повторить в масштабе города. В акции в субботу приняли участие Деды Морозы из всех образовательных учреждений города.

В ходе акции собрали четыре мешка с «письмами добра», которые будут доставлены в четыре городских стационара. Письма старательно писали дети из детских садов и школ Королева.