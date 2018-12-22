РИАМО - 22 дек. Полицейские задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в краже крупной денежной суммы и строительных инструментов из офиса в центре столицы, он якобы занимался ремонтом помещения, сообщается на сайте Главного управления МВД России по столице.

Заявление о краже поступило от 74-летнего мужчины, руководителя коммерческой организации на Нижней Красносельской улице. По совету знакомых он нанял подозреваемого в краже для ремонта офиса. Позже он обнаружил, что из сейфа офиса пропали деньги, а также отсутствовали строительные инструменты. Общий ущерб составил 400 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в аэропорту. Им оказался 25-летний житель ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.