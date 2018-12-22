РИАМО - 22 дек. Столичный футбольный клуб «Спартак» планирует расстаться с шестью футболистами во время зимнего трансферного окна, сообщается на сайте «Чемпионат».

Так, футбольную команду могут покинуть Роман Еременко, Александр Самедов, Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов, Джано Ананидзе и Артеме Тимофеев.

«Решение о расставании с Еременко было принято на недавнем совете директоров клуба. <…> Это связано с медицинским состоянием финна, который в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги провел лишь четыре матча и не отметился результативными действиями. Контракт с 31-летним футболистом истекает в декабре 2018 года», – говорится в сообщении.

По словам агента футболиста Боккетти Андреа Д'Амико, Сальваторе не получал уведомления, что «Спартак» не рассчитывает на итальянца. Тем не менее московский клуб все же планирует обойтись в весенней части сезона без Боккетти, Самедова, Попова и Ананидзе. Вероятность их ухода зимой высока, подчеркивается в сообщении.

«Что касается Тимофеева, «Спартак» не планирует продавать 24-летнего футболиста, но рассматривает вариант с арендой», – добавляется в материале.

После 17 туров РПЛ «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице, отставая на шесть очков от лидирующего «Зенита».