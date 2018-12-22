РИАМО - 22 дек. В новой Москве задержали 24-летнюю москвичку, подозреваемую в вовлечении в занятие проституцией, женщина находила клиентов через интернет и предлагала им девушек, задержать ее удалось с поличным – при получении денег за услуги, сообщается на сайте Главного управления МВД России по столице.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в помещении одной из гостиниц новой Москвы при получении денежных средств за оказание молодыми девушками интимных услуг задержана 24-летняя москвичка», – говорится в сообщении.

Полицейскими установлено, что подозреваемая через различные досуговые сайты в интернете размещала объявления об оказании сексуальных услуг, подыскивала клиентов и за денежное вознаграждение предоставляла им девушек.

«Также в помещении сотрудники уголовного розыска задержали двух приезжих девушек 24 и 22 лет по подозрению в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении», – добавляется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.