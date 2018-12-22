РИАМО – 22 дек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы национальной разведки США Дэниела Коутса о том, что, по информации спецслужбы, Россия, Иран и Китай вмешивались в выборы в США в текущем году, сообщает Газета.ru.

«Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США нескоро станут «снова великими», так как кроме презрения и брезгливости это поведение властелинов мира ничего не вызывает», – написала Захарова.

Доклад о вмешательстве в выборы США передадут генпрокурору Штатов и министерству внутренней безопасности.