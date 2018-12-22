РИАМО - 22 дек. Спасатели ликвидировали возгорание в помещении производственного здания на Верейской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В 13:47 в субботу в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Москвы поступило сообщение о пожаре на улице Верейская, дом 29, строение 42.

«Возгорание происходило в двухэтажном производственном здании на первом этаже в одном из помещений. Принятыми мерами возгорание на площади 50 квадратных метров в 14:30 локализовано, в 14:32 ликвидировано», – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступала. На месте работало восемь единиц техники и 30 человек личного состава.