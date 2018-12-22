РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. В деревне Часовня подмосковных Люберец в субботу снесли незаконный торговый павильон на остановке «Урожай», на его месте появится новая остановка, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Александр Семенов.

В субботу по решению суда прошел демонтаж объекта по адресу: поселение Томилино Люберец, деревня Часовня, дом №7. В 2015 году администрация предоставила предпринимателю участок площадью 80 квадратных метров для временного павильона. Предприниматель возвел его и зарегистрировал как недвижимое имущество.

«Администрация провела техническую экспертизу и подала иск в суд о признании данного объекта самостроем. Первую инстанцию администрация выиграла, предприниматель подал апелляцию, ее тоже выиграли в ноябре. Предпринимателю дали возможность в течение 30 дней после решения суда снести объект, но он этого не сделал. Администрация исполняет решение суда в принудительном порядке», – сказал Семенов.

Он добавил, что торговый павильон был совмещен с остановкой. По словам Семенова, владелец превратил временный павильон в капитальное строение. Теперь он возместит администрации стоимость работ по демонтажу.

«На месте снесенного строения появится новый остановочный павильон», – заключил Семенов.

С начала 2018 года на территории городского округа Люберцы демонтировали 33 незаконных нестационарных торговых объекта и шесть капитальных строений, которые из палаток превратили в магазины.