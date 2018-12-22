РИАМО – 22 дек. Столичный хоккейный клуб «Динамо» обыграл «Амур» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Хабаровске, сообщает Газета.ru.
«Заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кагарлицкий и Даниил Тарасов, которому ассистировал все тот же Кагарлицкий. Голкипер бело-голубых Иван Бочаров в пятый раз в сезоне отстоял «на ноль», – говорится в сообщении.
«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, «Амур» – 12-й на Востоке.
26 декабря московский клуб сыграет на выезде с «Йокеритом». «Амур» потерпел второе поражение подряд, 25 декабря хабаровская команда встретится на своем льду с «Витязем».
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