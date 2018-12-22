РИАМО – 22 дек. По мнению американского эксперта Уилла Флэннигана, демонстрация возможностей российского танка Т-14 «Армата», которая состоялась в 2015 году, сделала очевидным устаревание боевых танков НАТО Challenger 2 (Британия) и M1A2 Abrams (США), сообщает Газета.ru.

«Устаревшие модели уступают российскому танку в «живучести», так как для поддержания должной защиты им необходимы дополнительные средства, которые увеличивают их вес», – отметил Флэнниган.

«Армата» сохранила сравнительно небольшой вес, а улучшенная подвеска и эффективный дизельный двигатель обеспечивают машине хороший запас хода и стратегическую мобильность. Все основные танки НАТО, включая M1A2 и Challenger 2, весят более 50 тонн в базовой модификации, что может вызвать проблемы при их развертывании, а использование дополнительных комплектов брони еще больше снижает их мобильность, считает он.

Также эксперт обратил внимание на комплекс активной защиты, который не используется в обычных модификациях Challenger 2 и M1A2, и на оснащенность танка многоцелевой 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М.

В итоге бронетанковые силы как Великобритании и США, так и НАТО в целом окажутся в крайне невыгодном положении по сравнению с модернизированными российскими сухопутными силами, вооруженными «Арматой», полагает Флэнниган.

Основной боевой танк Т-14 «Армата» – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Работы по его созданию были открыты в 2010 году. Танк оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82 (с возможностью установки 152-миллиметровой 2А83) с дистанционным полностью цифровым управлением. Танк может выдержать лобовое попадание большинства современных и перспективных типов противотанковых снарядов и ракет.