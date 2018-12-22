РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 дек. Фестиваль «Два Рождества» стартовал в музее-усадьбе «Архангельское» в подмосковном Красногорске, гостей ждут живая музыка, рождественский квест, парад Санта Клаусов, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Фестиваль будет проходить на территории усадьбы до 7 января. Первый тематический блок посвящен европейскому Рождеству. В торжественном открытии приняли участие глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина и директор «Архангельского» Вадим Задорожный.

«Сегодня (22 декабря - ред.) положено начало очень красивому празднику, у которого большое будущее. Кто-то из гостей проходит рождественский квест, кто-то пьет кофе с замечательной выпечкой. На фестивале много тематических площадок», – сказала Хаймурзина.

Она пожелала гостям фестиваля позитивных эмоций и хорошего настроения.

«Проект позволяет жителям Красногорска и туристам, которые в эти дни приезжают в Москву и Подмосковье, познакомиться с великолепным музеем и прикоснуться к традициям и истории Рождества», – добавила Хаймурзина.

Для детей приготовили большую программу.