РИАМО – 22 дек. Канадский тренер Брайан Орсер не может гарантировать, что под его руководством российская фигуристка Евгения Медведева вновь начнет побеждать, сообщает ТАСС.

«Мы стараемся делать все возможное. Я не говорю, что обязательно снова сделаю из нее чемпионку. Я хочу, чтобы она продолжала любить фигурное катание, чтобы она продолжала вносить свой вклад в этот вид спорта», – сказал Орсер.

Он добавил, что Медведевой нужно время, чтобы понять, что она приняла верное решение, переехав в Канаду.

На чемпионате России в Саранске после исполнения короткой программы Медведева занимает 14-е место (62,24), что является для нее худшим результатом на российских первенствах в карьере.

Фигуристка начала сотрудничество с Орсером после Олимпиады-2018 в Пхенчхане, до этого спортсменка тренировалась у российского специалиста Этери Тутберидзе.

Медведева – двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане она завоевала две серебряные медали. В нынешнем сезоне спортсменка впервые в карьере не смогла пробиться в финал Гран-при.