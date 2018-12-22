РИАМО - 22 дек. В одном из кафе на северо-востоке Москвы безработный 38-летний мужчина отказался оплачивать заказ на сумму 920 рублей, он угрожал сотрудникам предметом похожим на пистолет и скрылся, позже его задержали, сообщил РИАМО в субботу сотрудник ГУ МВД России по столице.
«От администратора кафе поступило сообщение о том, что 20 декабря в 19:23 по адресу: Москва, улица Енисейская, дом 5, корпус 2, в помещении кафе неизвестный отказался оплачивать заказ на сумму 920 рублей, при этом, угрожая предметом похожим на пистолет гражданке (администратору – ред.), не оплатив заказ, скрылся», – сказал собеседник агентства.
Материальный ущерб составил 920 рублей.
На следующий день сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался безработный 1984 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».
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