РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 дек. Хоккейная команда «Вымпел» из Королева обыграла команду «Спартак» из Некрасовки со счетом 6:4, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава города Александр Ходырев.

Матч первенства Московской области по хоккею с мячом прошел на стадионе «Вымпел», где в субботу был открыт большой каток.

«Поздравляю нашу команду «Вымпел», которая обыграла соперников ХК «Спартак» со счетом 6:4. Желаю спортсменам дальнейших успехов», – написал Ходырев.

Хоккей с мячом, или русский хоккей – зимняя спортивная командная игра, проводящаяся на ледяном поле с участием двух команд (по десять полевых игроков и одному вратарю в каждой). Все игроки для передвижения по льду используют коньки. Полевые игроки, используя клюшки, пытаются ими забить мяч в ворота другой команды и при этом не позволить полевым игрокам противоположной команды сделать то же самое.