РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. Полиция проводит проверку по факту обнаружения убитых собак в лесу возле карьера Волкуша в городском округе Лыткарино, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.

«В полицию обратилась жительница Лыткарина. Она сообщила, что ранее нашла трех застреленных собак в лесу возле карьера Волкуша. Двадцать первого декабря она обнаружила там убитого щенка. По данному факту проводится проверка», – сказал собеседник.

По словам руководителя ассоциации «Зооправо» Анастасии Федюниной, 21 декабря местная жительница обнаружила щенка с проникающими ранениями грудной клетки, выколотыми глазами и другими травмами. Она добавила, что полиция не хотела забирать тела собак на экспертизу, но зоозащитники настояли на этом.

«Мы будем добиваться, чтобы было возбуждено уголовное дело. Основная задача – установить лицо, которое совершает данные преступления», – уточнила Федюнина.

Она отметила, что общественники и местные жители могут расклеить объявления, найти свидетелей. Данные необходимо предоставить в полицию.

«Зооправо» – единственная организация в России, которая работает с фактами жестокого обращения с животными. Мы имеем положительную практику в части возбуждения уголовных дел. Если вы столкнулись с такими случаями, для консультации позвоните по телефону: 8(925)000-46-68», – заключила Федюнина.