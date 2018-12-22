РИАМО - 22 дек. На юго-востоке Москвы обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, он был вывезен с места представителями экстренной службы, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

Он добавил, что боеприпас был обнаружен по адресу: Рязанский проспект, дом 6А, строение 77.

«На место прибыла группа МЧС «Лидер», которая вывезла боеприпас», – сказал собеседник агентства.

Угрозы для людей и жизнедеятельности обнаруженный объект не несет, добавил он.