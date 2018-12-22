РИАМО - 22 дек. На юго-востоке столицы безработный 23-летний мужчина напал на курьера, распылили ему в лицо газ из баллончика и украл телефон и аксессуары к нему общей стоимостью почти 118 тысяч рублей, сообщил РИАМО в субботу сотрудник ГУ МВД России по Москве.

«Задержан гражданин 1995 года рождения, неработающий, который изобличен в том, что 20 октября в 19:25, находясь по адресу: Москва, проспект 40 лет Октября, дом 15/17, из перцового баллончика распылил неустановленную жидкость в лицо гражданину 1988 года рождения, курьеру ООО, открыто похитил у него принадлежащие обществу телефон сотовой связи с защитным стеклом к нему и наушники», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил более 117 тысяч рублей. Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».