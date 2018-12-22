РИАМО - 22 дек. На севере Москвы мужчина пытался похитить женщину, он насильно посадил ее в машину и скрылся, его задержали, а пострадавшую освободили, сообщил РИАМО в субботу источник в правоохранительных органах.

«В 10:51 <…> поступило сообщение о том, что в 21 декабря в 10:47 по адресу: Москва, улица Синявинская, неизвестный насильно посадил в автомобиль ВАЗ-21150 гражданку 1986 года рождения, после чего скрылся в неизвестном направлении», – сказал собеседник агентства.

Для розыска и задержания подозреваемого в городе объявили план «Перехват». Спустя час автомобиль с похищенной удалось найти.

«В 11:40 на 65-м километре МКАД (внешняя сторона) <…> указанный автомобиль был задержан под управлением гражданина 1985 года рождения, в которой находилась гражданка, подтвердившая факт своего похищения», – уточнил собеседник.

Женщина освобождена. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека».

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве подтвердил факт задержания.