РИАМО - 22 дек. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева рассказала, какие новые должности появятся в российских школах в рамках Национальной системы учительского роста, пишет в субботу «Российская газета».

«В России по поручению президента создается Национальная система учительского роста. Она предполагает, что карьера учителя пойдет не только по горизонтали, но и по вертикали. При этом мы нисколько не умаляем прежние заслуги наших педагогов. То есть останется и первая, и высшая категория, и заслуженные учителя. А новые должности – это именно должности: за ними стоят реальные обязанности, которые необходимо выполнять», – пояснила Васильева.

По ее словам, «старший учитель» будет координировать работу других педагогов, методически ее сопровождать и разрабатывать индивидуальные образовательные траектории с учетом особенностей учеников. Получить эту должность можно только проработав в школе пять лет и предварительно получив первую или высшую квалификационную категорию.

«Ведущий учитель» – это наставник для молодых педагогов. Поэтому здесь требования еще выше – 10 лет стажа плюс высшая квалификационная категория. «Ведущий учитель» будет помогать другим педагогам «войти» в профессию. Причем не только учителям-предметникам, но и педагогам-психологам, дефектологам, социальным педагогам, интегрировать их работу в образовательный процесс», – отметила министр.

Как добавила Васильева, должна быть обеспечена возможность для творческого подхода к воспитанию молодых педагогов.



Также, по ее мнению, необходимо возвращать методические объединения внутри школ, восстанавливать связи между старшим поколением и поколением учителей, которые сегодня приходят на смену. В школы должно вернуться потерянное наставничество, считает она.