РИАМО - 22 дек. На юго-западе столицы в одной из квартир по улице Профсоюзной нашли труп безработного 49-летнего мужчины, на теле обнаружены колото-резаные ранения, подозреваемого в убийстве задержали на следующий день, сообщил РИАМО в субботу источник в правоохранительных органах.

«Двадцать первого декабря в 14:00 <…> в квартире по месту жительства задержан гражданин 1969 года рождения, зарегистрированный на улице Профсоюзной, который изобличен в том, что 20 декабря в 18:50 в квартире по месту жительства, в ходе совместного распития спиртных напитков во время ссоры ножом причинил мужчине проникающее колото-резаное ранение», – сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина скончался на месте. Проводится проверка.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве подтвердил факт задержания подозреваемого.