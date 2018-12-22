РИАМО - 22 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу посетил выставку «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени», которая проходит в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре, он отметил, что данная экспозиция сможет привлечь туристов не только из Подмосковья, но и других регионов страны.

«Мы достаточно долго готовились, искали партнеров для того, чтобы организовать в нашем подмосковном музее такую уникальную выставку. Впервые в России она в таком исполнении. Я очень надеюсь, что она привлечет большое количество туристов, посетителей из Москвы и Московской области, гостей из других регионов», – сказал Воробьев.

Он добавил, что экспонаты, представленные на выставке, помогают узнать историю Дома Фаберже и увидеть атмосферу той эпохи.

«Я уверен, что эта выставка будет популярна. Она продлится до конца марта (2019 года - ред.). Мы будем рассказывать об экспонатах, здесь их много из разных музеев – и Эрмитаж, и Петергоф, и Исторический музей, и из Баден-Бадена привезли экспозицию. Я очень надеюсь, что это будет полезное и интересное посещение», – добавил губернатор.

Выставка «Стиль Фаберже» – первый масштабный проект, демонстрирующий не просто отдельные предметы, но рассказывающий историю развития Дома Фаберже. Экспозиция представляет более 400 экспонатов, многие из которых никогда не показывали широкой публике: ювелирные, интерьерные и камнерезные изделия, аксессуары, хрустальную утварь, драгоценную галантерею, жетоны, а также уникальные экземпляры царских подарков, знаменитые императорские пасхальные яйца.

Посетители выставки смогут впервые увидеть уникальное произведение – последнее Пасхальное императорское яйцо, изготовленное фирмой Фаберже. Оно предназначалось в качестве подарка вдовствующей императрице Марии Федоровне к Пасхе 1917 года и было заказано Николаем II.

Кроме этого, в составе временной выставки «Фаберже» будут представлены экспонаты из собраний Музея Фаберже, Государственного Эрмитажа, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного исторического музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, частных коллекций.

Выбор темы выставки призван подчеркнуть связь между формированием музея «Новый Иерусалим» и историей династии Романовых.

«На новогодние дни стартовал новый огромный проект «Зима в Подмосковье». Нужно было что-то невероятное, связанное и с историей России, и с моментом перелома. Эпоха Фаберже – это ощущение какого-то невероятного расцвета и красоты перед падением в бездну», – добавила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

По словам директора Музея Фаберже в Баден-Бадене Сергея Автоношкина, выставка является поистине уникальной – никогда экспозиций подобного формата на постсоветском пространстве не проводилось.

Выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» будет работать до 24 марта 2019 года. Экспозиция входит в культурную программу проекта «Зима в Подмосковье».

Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области. В проекте участвуют 11 направлений, число которых планируют увеличивать с каждым годом. Проект включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области.

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