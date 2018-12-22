РИАМО - 22 дек. В городском округе Кашира на посту ДПС остановили автомобиль Toyota Camry, при личном осмотре у пассажира изъяли 4,66 грамма героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать первого декабря в 02:55 в городском округе Кашира на 111-м километре автодороги М-4 «Дон» <…> остановлена автомашина Toyota Camry под управлением гражданина 1994 года рождения. В качестве пассажира в автомашине находился гражданин 1994 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 4,66 грамма героина», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемый задержан.