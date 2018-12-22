РИАМО - 22 дек. Движение транспорта на участке Калужского шоссе ограничат с 25 декабря по 15 апреля из-за строительных работ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 25 декабря 2018 года по 15 апреля 2019 года будет ограничен проезд на участке Калужского шоссе в районе дома 8а», – говорится в сообщении.

Также на данном участке перекроют движение с 25 декабря 2018 года по 15 марта 2019 года круглосуточно на одной полосе основного хода в каждом направлении и одной полосе дублера в центр.

Ограничения связаны со строительством автодороги.