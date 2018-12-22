РИАМО - 22 дек. Министр энергетики Московской области Леонид Неганов поздравил работников с профессиональным праздником – Днем энергетика, который отмечается в России в субботу.

«Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика! От имени министерства энергетики Московской области и от себя лично хочу поблагодарить каждого из вас за добросовестность, ответственность, профессионализм!» – написал Неганов в своем Instagram-аккаунте.

Он также пожелал каждому работнику отрасли новых свершений, крепкого здоровья и семейного благополучия.

День энергетика – это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии, который они отмечают в один из самых коротких световых дней в году – 22 декабря.

Наряду с энергетиками России этот профессиональный праздник отмечают и в Армении, Беларуси, Кыргызстане, Украине.