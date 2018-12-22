РИАМО - 22 дек. На западе столицы полицейские задержали 32-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве на 1 миллион рублей, ранее с заявлением о краже обратилась 42-летняя москвичка, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

«В ОМВД России по району Солнцево обратилась 42-летняя москвичка. Она сообщила, что некоторое время назад по объявлению в интернете нашла неизвестного мужчину, занимающегося ремонтом квартир. Обсудив детали ремонта, он приступил к работам. На закупку материалов была необходима денежная сумма в размере около 1 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Женщина дала рабочему деньги, однако ни строительных материалов, ни его самого больше не увидела. Осознав, что ее обманули, она незамедлительно обратилась в полицию.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого на улице Авиаторов. Им оказался 32-летний приезжий», – уточняется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый заключен под стражу.

Сотрудники полиции проводят проверку для установления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.