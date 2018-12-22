РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 дек. В Центральном парке Королева открыли бесплатный детский каток, первыми на лед вышли ученики гимназии №17, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Открытие еще одного катка в Королеве прошло в Центральном парке в субботу. Детей и их родителей поприветствовал руководитель городской администрации Юрий Копцик.

«Эта площадка открыта для свободного посещения в часы работы парка. Мы расширяем количество площадок для отдыха горожан, чтобы любой мог найти развлечения по душе. Каток для детей до 10 лет», – сказал Копцик.

Открытие катка сопровождалось интерактивной программой с участием Деда Мороза и Снегурочки. Первыми на лед вышли ученики гимназии №17 с показательным выступлением на музыку Петра Чайковского.