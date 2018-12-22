РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В подмосковном Подольске на съезде с Объездной дороги автомобиль такси въехал в отбойник, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжал мимо сегодня (22 декабря - ред.) и на съезде с Южного обхода (на Объездной дороге в сторону Москвы - ред.) на дублер около 4:40 утра увидел ДТП: автомобиль такси въехал в отбойник. Думаю, что его развернуло. Дорога была снежной, но вполне нормальной, если ехать с умом», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 12:06, на данном промежутке автодороги движение не затруднено.