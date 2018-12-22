РИАМО - 22 дек. В подмосковной Балашихе в бане произошел конфликт между тремя мужчинами, проводится проверка произошедшего, сообщил РИАМО в субботу сотрудник ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 21 декабря в службу «02» поступило сообщение о звуках стрельбы по адресу: Балашиха, микрорайон Николо-Архангельский, улица 5-я линия. По прибытии сотрудников правоохранительных органов участниками конфликта были установлены трое мужчин.

«Информацию о конфликте подтверждаем. По данному факту проводится проверка», – сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что двое мужчин получили ранения в результате конфликта, произошедшего в бане в Балашихе.