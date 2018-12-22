РИАМО - 22 дек. Около 50 тысяч фонарей намерены заменить столичные власти в Москве в следующем году, передает ТАСС.

«С 2016 года в системе наружного города устанавливаются исключительно современные энергоэффективные светодиодные осветительные приборы, дающие теплый белый свет. Мы планируем заменить около 50 тысяч уличных фонарей в городе в 2019 году. Такая работа проводится ежегодно», – сказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев

Он добавил, что сегодня в столице установлено около 450 тысяч фонарей. Установки наружного освещения находятся в эксплуатации Объединенной энергетической компании (ОЭК).

АО «Объединенная энергетическая компания» – одна из крупнейших электросетевых компаний Москвы, занимающаяся развитием, эксплуатацией и реконструкцией принадлежащих городу электрических сетей. Имущественный комплекс включает в себя 26 питающих центров. Число сотрудников насчитывает более 4 тысяч человек.