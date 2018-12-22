РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 дек. На стадионе «Вымпел» в Королеве открыли большой лед, на нем будут проходить массовые катания, тренировки и матчи по хоккею с мячом, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Большой лед открыли на стадионе «Вымпел» в субботу. С приветственным словом к спортсменам и болельщикам обратились руководитель городской администрации Юрий Копцик, вице-президент Федерации по хоккею с мячом Московской области Игорь Голавачев, ветераны хоккея.

«Сегодня (22 декабря - ред.) действительно большой праздник для всех любителей русского хоккея. На стадионе «Вымпел» мы открыли большой лед, на котором будут проходить и массовые катания, и тренировки нашей команды «Вымпел», и матчи по русскому хоккею», – сказал Копцик.

На новом льду королевская команда «Вымпел» сыграла третий матч в сезоне первенства по хоккею с мячом Московской области с командой «Спартак» из Некрасовки. Всего в первенстве пройдет 18 игр, и часть из них пройдет на стадионе «Вымпел».

Хоккей с мячом или русский хоккей – зимняя спортивная командная игра, проводящаяся на ледяном поле с участием двух команд (по десять полевых игроков и одному вратарю в каждой). Все игроки для передвижения по льду используют коньки. Полевые игроки, используя клюшки, пытаются ими забить мяч в ворота другой команды и при этом не позволить игрокам противоположной команды сделать то же самое.