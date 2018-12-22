РИАМО - 22 дек. В Москве утвердили проект планировки территории на севере города, соответствующее постановление мэра столицы Сергея Собянина опубликовали на официальном сайте градоначальника.

«Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицей Михалковская, территорией объекта культурного наследия регио­нального значения «Усадьба Михалково», – говорится в документе.

Площадь проектируемой территории составляет 17,1 гектара. В границах объекта, в частности, расположена бывшая Московская тонкосуконная фабрика имени П. Алексеева, столичный колледж железнодорожного и городского транспорта, здание типографии и предприятие коммунально-бытового назначения.

Проектом в том числе предусматривается строительство многоквартирных жилых домов с дошкольной образовательной организацией, подземных гаражей, спортивной и музыкальной школ.