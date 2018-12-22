РИАМО – 22 дек. Экологи призвали жителей Москвы не украшать елки на столичных природных территориях к новогодним праздникам, сообщает РИА Новости.

«По правилам санитарного содержания на природных территориях развешивать и размещать украшения нельзя», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, самовольные действия граждан запрещены законом Москвы «Об особо охраняемых природных территориях».

Ранее московские экологи попросили городских жителей сообщать о случаях застревания птиц в обледеневших прудах и помогать им пережить зиму полезной для них подкормкой – творогом, белым хлебом и зеленью.