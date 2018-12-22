РИАМО - 22 дек. На юге столицы на улице Воронежской произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате пострадали два человека, передает РЕН ТВ.

«На улице Воронежской столкнулись иномарки Ford и BMW. Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в результате инцидента пострадали два человека», – говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств ДТП на месте происшествия задействованы сотрудники правоохранительных органов