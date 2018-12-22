РИАМО - 22 дек. На Андреевской набережной в столице завершилась высадка деревьев-крупномеров, всего в 2018 году на улицах будет высажено 745 деревьев, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

«В рамках городского благоустройства вдоль набережной в декабре высадили 14 деревьев: липы и сирень. Работы проводились в ночное время, чтобы не нарушать дорожного движения и не создавать неудобств для горожан. На время высадки деревьев движение транспорта не перекрывалось», – говорится в сообщении.

Всего до конца года на благоустроенных в 2018 году улицах будет высажено 745 деревьев, а весной 2019 года – более 19 тысяч кустарников.

«Как и в предыдущие годы, деревья и кустарники подбирались специально для каждой улицы, высаживаются в рамках общей концепции благоустройства территории. Растения подбирались с учетом общего облика уличного пространства, а также их декоративности в разное время года. Все они отличаются морозо- и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса», – добавляется в сообщении.

Обычно взрослые деревья-крупномеры высаживают с ноября. В это время они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку. Необычно теплая и долгая осень этого года стала причиной того, что период вегетации деревьев закончился позже обычных сроков. В связи с этим высадку деревьев начали в декабре.

Благодаря благоустройству Андреевской набережной в городе появился еще один пешеходный маршрут по Андреевской, Крымской и Якиманской набережным общей протяженностью более 3 километров, он также объединил территории Парка Горького, Нескучного сада и «Музеона».

«В ходе работ площадь тротуаров увеличили почти на треть, их вымостили гранитной плиткой. На проезжей части заменили асфальт. Вдоль всей набережной установили новые фонари с энергосберегающими лампами. Помимо этого, на набережной оборудовали велосипедные и беговые дорожки», – заключается в сообщении.