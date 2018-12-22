РИАМО - 22 дек. Экипажи «Дорожного патруля» помогают столичным водителям на дорогах утром в субботу, транспортная ситуация в городе сложная из-за ухудшившихся погодных условий, на дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица, сообщается в аккаунте ЦОДД в Instagram.

«В это снежное утро мы с вами: 14 экипажей «Дорожного патруля» сейчас помогают водителям на дороге. Буксируют увязших в сугробах, помогают с мелкими неисправностями, оформляют Европротоколы», – говорится в сообщении.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве призвало водителей к осторожности из‑за гололедицы и снежных заносов на дорогах.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем в субботу местами в Москве ожидается снег, местами метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. В Москве и Подмосковье температура воздуха составит от минус 8 до минус 3 градусов, морозы ослабеют.

Кроме того, на территории Московского региона на субботу объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за снежных заносов.